تقارير: كارلوس إدواردو اقترب من الرحيل عن نادي الهلال السعودي

يبدو أن أيام البرازيلي كارلوس إدواردو، مع نادي الهلال السعودي، اقتربت من النهاية، إذ كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب اقترب بقوة من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وإدواردو، البالغ من العمر 29 عامًا، انتقل إلى نادي الهلال، في صيف 2015، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، وأصبح خلال السنوات الأربع الماضية، الهداف التاريخي لمحترفي الزعيم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“، فإن الهلال السعودي، يدرس عرضًا من نادي شباب الأهلي دبي لبيع لاعبه البرازيلي.

#صفقة

وكيل اللاعب كارلوس ادواردو يتواجد في دبي للتفاوض مع نادي شباب الاهلي !

هل نرى النهاية السعيدة لهذي الصفقة أم تتعرقل مجددا ؟

الغريب في الموضوع تواجد مدرب نادي النصر الإماراتي مع الوكيل !!! ???? pic.twitter.com/ChQY4X0oyU — عالم دورينا (@WorldofAGL) July 9, 2019

وأشارت التقارير، إلى أن وكيل إدواردو، يتواجد حاليًا في الإمارات، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقال اللاعب البرازيلي، إلى شباب أهلي دبي.

وأوضحت أن الصفقة سوف تحسم في الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن رحيل اللاعب رسميًا، خلال اليومين القادمين.

البرازيلي إدواردو مثل الهلال في مختلف البطولات منذ انضمامه في صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي وقد شارك مع الأزرق في بطولة الدوري السعودي فقط في 74 مباراة بواقع عدد دقائق “6276” واستطاع أن يسجل 41 هدفًا وصنع 10 أهداف وصنع 130 فرصة.