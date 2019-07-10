فيصل بن تركي ينفي دعمه لأي مرشح في انتخابات نادي النصر السعودي

نفى الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي السابق، وجود أي مرشح يدعمه في انتخابات النادي المقبلة.

وأوضح بن تركي أن دعمه لاسم مرشح ما غير حقيقي، موضحًا أنه ابتعد عن العمل الرسمي في المجال الرياضي، ولو كان سيدعم أحد المرشحين فسيعلن ذلك.

وقال الأمير فيصل عبر حسابه في ”تويتر“: ”وصلني بعض الاستفسارات من محبين نصراويين عن دعمي لأحد المرشحين، وللتوضيح كما ذكرت سابقًا ابتعادي عن العمل الرسمي في المجال الرياضي، فلم أغير رأيي عن ما ذكرت سابقًا ولكن العشق والمحبة للنصر في القلب، وإذا كنت سأدعم أحد المرشحين سأكون واضحًا، ففيصل بن تركي لا يدعم في الخفاء“.

١- وصلني بعض الإستفسارات من محبين نصراويين عن دعمي لأحد المرشحين وللتوضيح كما ذكرت سابقا إبتعادي عن العمل الرسمي في المجال الرياضي فلم أغير رأيي عن ما ذكرت سابقا ولكن العشق والمحبة للنصر في القلب وإذا كنت سأدعم أحد المرشحين سأكون واضح ففيصل بن تركي لا يدعم في الخفاء — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) July 9, 2019

وأضاف: ”كنت وبحول الله سأكون داعمًا لجميع إدارات العالمي، ومتى ما طلبت مني المشورة أو الدعم فسأكون عونًا لأي إدارة، فالعالمي كبير بجمهوره ورجالاته، اللهم وفق النصر“.

وقررت الهيئة العامة للرياضة، عقد الجمعية العمومية لنادي النصر، يوم الخميس المقبل، بأي عدد حضور، حتى ولو لم يكتمل النصاب القانوني، لاختيار مجلس إدارة جديد، للسنوات الأربع المقبلة.

واعلن فهد المشيقح، عضو شرف النصر، تراجعه عن قراره السابق، بالامتناع عن التصويت لأي من المرشحين في انتخابات النصر.

٢- كنت وبحول الله سأكون داعم لجميع إدارات العالمي ومتى ما طلبت مني المشورة أو الدعم فأسأكون عون لأي إدارة فالعالمي كبير بجمهوره ورجالاته اللهم وفق النصر — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) July 9, 2019

وكتب المشيقح، الذي يحمل العضوية الذهبية بالنادي، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: ”سامح الله من كان السبب!!.. أنا مع النصر قلبًا وقالبًا، وسنصوت لمن نراه الأنسب“.

وكشف فهد المشيقح، عن عقد اجتماع طارئ في الساعات المقبلة، بين أعضاء الشرف، وذلك قبل حضور الجمعية العمومية.

يذكر أن أعضاء شرف النصر، وجماهير النادي، أعلنوا رفضهم التام لاختيار أي من المرشحين الخمسة: ”نصر النصر، إبراهيم العثمان، تركي الدهام، صفوان السويكت، وصالح الأطرم“، لرئاسة هذا الكيان.

وترددت أنباء قوية، عن انسحاب كل من نصر النصر، وإبراهيم العثمان، من سباق الانتخابات، بسبب موقف أعضاء الشرف المعارضين لهما.