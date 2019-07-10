رسميًّا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع التشيلي غارسيز والأرجنتيني إيميليانو فيشيو (صور)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، عن إكمالها إجراءات التعاقد مع اللاعب التشيلي لويس أنتونيو غارسيز، للانضمام إلى الفريق لمدة موسم واحد، كما أعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني إميليانو فيشيو قادماً من نادي سانتوس البرازيلي.

???? | اللاعب إميليانو فيشيو في دقيقتين#صيفية_العميد pic.twitter.com/wAEL2mdqQK — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2019

وتمت إجراءات التعاقد بحسب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد في تويتر، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة مانشستر في بريطانيا.

???? | اللاعب لويس خيمينيز في دقيقتين#صيفية_العميد pic.twitter.com/GInMFt9zfn — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2019

وخاض خيمينيز (35 عاماً) الذي يحمل جوازاً فلسطينياً تجارب عديدة في مسيرته أهمها برفقة فريق إنترميلان الإيطالي بين عامي 2008 و 2010 وحقق معه لقب الكالتشيو، ثم لعب أيضاً لبارما الإيطالي وويست هام الانجليزي، قبل أن يصل إلى محطة الخليج ويلعب لخمسة أندية (الأهلي والنصر الإماراتيين، والغرافة وقطر والعربي القطرية).

وفي الموسم الماضي عاد المخضرم خيمينيز إلى بلاده والتحق بصفوف فريق باليستينو التشيلي.

إميليانو فيشيو ينضم لكتيبة النمور ????????#صيفية_العميد pic.twitter.com/vJFqcHxFMt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 10, 2019

فيما مر ايميليانو (30 عاماً) لاعب محور الارتكاز بمحطات متعددة بين البرازيل والأرجنتين، قبل أن يلعب لفريق قطر القطري، ومن بعده شباب الأهلي دبي الإماراتي، ثم أخيراً فريق سانتوس البرازيلي، ومنه إلى الاتحاد.