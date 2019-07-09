المنتخب السعودي يهزم الأردن ويتوج بطلًا لكأس اتحاد غرب آسيا للناشئين (فيديو)

حقق المنتخب السعودي، تحت 16 عامًا، فوزًا ثمينًا على مضيفه الأردني بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن مباريات الدور الحاسم لبطولة غرب آسيا السابعة للناشئين.

وتقدم منتخب الأردن بهدف أدهم الرفاعي بالدقيقة ”23“، ليرد المنتخب السعودي بثلاثة أهداف حملت تواقيع عبدالله زايد ”33“، وعبدالعزيز العلالوة ”54“، علي عبدالرؤوف ”62“.

وظفر المنتخب السعودي رسميًا بكأس البطولة بعدما انحصر الصراع على اللقب بينه وبين منتخبي سوريا والأردن.

وفاز منتخب السعودية في المباراة الماضية على سوريا بثلاثية نظيفة ليجمع بالتالي ”6 نقاط“، ويحسم لقب بطولة غرب آسيا للناشئين.

بطولة غرب اسيا للناشئين | السعودية 1 × 1 الاردن | هدف التعادل المنتخب السعودي عن طريق صالح برناوي HD pic.twitter.com/cHLNB5cOHT — فهد ???? (@if24hd__) July 9, 2019

بطولة غرب اسيا للناشئين | السعودية 2 × 1 الاردن | هدف الثاني السعودية عن طريق عبدالعزيز العليوة HD pic.twitter.com/MBZK4Jpy3p — فهد ???? (@if24hd__) July 9, 2019