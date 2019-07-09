تضارب الأنباء حول رحيل ميلوس ديجينيك عن نادي الهلال السعودي

تضاربت الأنباء حول الأسترالي ميلوس ديجينيك لاعب نادي الهلال السعودي، بشأن رحيله عن صفوف الفريق، وعودته لناديه السابق ريد ستار الصربي.

ونشر اللاعب تغريدة غاضمة عبر حسابه بموقع تويتر، حيث فسرها البعض برحيله عن الهلال وعودته إلى ناديه السابق، ولم يرد نادي الهلال حتى الآن على أي تقارير بخصوص اللاعب.

وانضم اللاعب الأسترالي للزعيم نظير مبلغ وصل لـ 4 ملايين يورو، علمًا بأن اللاعب نفسه كان قد انضم لصفوف ناديه الصربي نظير ما يقرب من 360 ألف يورو.

وفشل ديجينيك في تقديم مستويات مرضية للجماهير، كما ساعد تغيير المدربين اللاعب على عدم تقديم الأفضل كونهم كانوا باستمرار يبدلون مراكزه داخل الملعب.

ومن المنتظر أن يحل المدافع الكوري جانغ هيون سو، محل اللاعب الأسترالي ديجينيك في حالة رحيله، وتوصل الهلال لاتفاق مع اللاعب لتمثيله في الموسم القادم.