مرشحان ينسحبان من انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي

أعلن إبراهيم العثمان المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي الانسحاب من سباق التنافس في الانتخابات المقررة بعد غدٍ الخميس.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن انسحاب العثمان جاء لحرصه على مصلحة النادي“.

وأعلن اثنان من أعضاء مجلس إدارة العثمان وهما عبدالرحمن العبدالقادر وخالد أبو غانم الانسحاب أيضًا.

وبحسب ذات الصحيفة، انسحب نصر النصر المرشح لرئاسة نادي النصر أيضًا من سباق التنافس في الانتخابات المقررة يوم الخميس المقبل.

وبذلك يتبقى في انتخابات نادي النصر 3 مرشحين لرئاسة النادي: صالح الأطرم وتركي الدهام وصفوات السويكت.