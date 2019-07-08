تقارير: نادي الهلال السعودي يقترب من ضم مدافع المنتخب الكوري هيون سوو

كشفت تقارير صحفية أن مدافع المنتخب الكوري، شان هيون سوو، قد اتفق مع إدارة نادي الهلال السعودي لتمثيل الفريق في الموسم الجديد براتب يبلغ ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع فريقه نادي طوكيو الياباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، نقلًا عن تقارير يابانية، فإن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا ومثَّل المنتخب الكوري بفئاته السنية حتى اختتم مشواره معه في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يستبعد بشكل نهائي من منتخب بلاده بسبب عدم إكمال الخدمة العسكرية.

وطالب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، من مجلس الإدارة، التعاقد مع مدافع آسيوي، لدعم صفوف الفريق الأول، في الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأشار موقع ”sports seoul“، إلى توصل الهلال، لاتفاق مع المدافع الكوري الجنوبي، إذ سيتقاضى 10 ملايين ريال، كراتب سنوي.

و“سوو“ مدافع كوري جنوبي، من مواليد الـ 28 من سبتمبر 1991، إذ بدأ مسيرته الكروية مع فريق Yonsei University، والذي انتقل منه في يناير من عام 2012، إلى فريق إف سي طوكيو الياباني، في أول تجربة احترافية له.

وبعد عامين قضاهما في اليابان، قرر هيون سوو، تغيير وجهته إلى الدوري الصيني، إذ انضم إلى فريق غوانزهو آر إف، والذي لعب معه لمدة 3 سنوات ونصف السنة.

وعاد المدافع الكوري، إلى إف سي طوكيو من جديد، في يوليو من عام 2017، إذ يلعب معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

ولعب سوو، طوال مسيرته الاحترافية مع جوانزهو وإف سي طوكيو، 178 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 4 أهداف.

وحصل المدافع الكوري الجنوبي، مع غوانزهو وإف سي طوكيو، على 25 كارتًا أصفر، بالإضافة إلى طرد وحيد فقط.

وانضم هيون في يونيو من عام 2013، إلى منتخب كوريا الجنوبية للمرة الأأولى، إذ لعب معه 58 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.