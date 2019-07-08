تقارير: الأميرة نورة بنت سعد آل سعود تشتري نادي ”سبوليتو كالتشيو“ الإيطالي

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الأميرة نورة بنت سعد آل سعود اشترت نادي ”سبوليتو كالتشيو“، في استثمار لافت في كرة القدم الإيطالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبق“ السعودية، نقلًا عن صحف إيطالية، فإن الأميرة نورة تطمح إلى الارتقاء بهذا النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، والدفع به إلى مصاف الأندية المميزة على المستوى العالمي.

Principessa araba vertici Spoleto Calcio. "Calcio passione di famiglia". Squadra in campionato Eccellenza | #ANSA https://t.co/4V2Zhw90v7 — Ansa Calcio & Sport (@ansacalciosport) July 2, 2019

وقالت الأميرة نورة، في تصريحات لوسائل الإعلام الرياضية في إيطاليا، إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا، وإن عائلتها شغوفة جدًا بهذه اللعبة، كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.

وأوضحت صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ أن الأميرة نورة هي ابنة ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي أول امرأة سعودية تلعب دورًا من هذا النوع في المجال الرياضي.