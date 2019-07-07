عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق يرفض دعوة للتخلي عن تشجيع نادي النصر لصالح الهلال

رفض إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، اليوم الأحد، دعوة من أحد جماهير نادي الهلال السعودي، دعاه فيها إلى الانضمام لجمهور نادي الهلال وترك جمهور فريق النصر، الذي يعد الداعية السعودي من أشهرهم.

ورد الشيخ الكلباني الذي لا يخفي عشقه للفريق العالمي، على دعوة المشجع الهلالي بلطافة، لكنه رفض الاستجابة لمطلبه بالانضمام لجمهور الزعيم الأزرق.

وكان المشجع الهلالي قد وجه دعوته للشيخ الكلباني عبر موقع ”تويتر“، وقال فيها: ”‏شيخنا الفاضل، أحبك في الله وأتمنى لك التوبة قبل الغرغرة من جميع ذنوبك، وعلى رأسها تشجيعك لنادي الفقر، الله يفنيك عنه بمحبة الزعيم، وأحب فيك خفة دمك وسرعة البديهة لديك، بارك الله في الجميع !!ط.

ورد الشيخ الكلباني على المشجع الهلالي بالقول: ”١- أحبك الله 2- الله يتوب علينا ويرزقنا التوبة النصوح ٣- أعوذ بالله من الفقر والكفر وعذاب القبر ٤- أسأل الله ﷻ النصر للدين والوطن“.

١- أحبك الله

٢- الله يتوب علينا ويرزقنا التوبة النصوح

٣- أعوذ بالله من الفقر والكفر وعذاب القبر

٤- أسأل الله ﷻ النصر للدين والوطن https://t.co/BktiZvQvK4 — عادل الكلباني (@abuabdelelah) July 7, 2019

ويتنافس النصر بطل الدوري هذا العام، والهلال، على قلوب جماهير الرياضة في العاصمة الرياض، لا بل للفريقين جمهور من كل مناطق المملكة ومن خارج السعودية.

ومن النادر أن يشجع الدعاة ورجال الدين في السعودية فرق كرة القدم، ما أكسب الداعية الكلباني شهرة كبيرة منذ أن أعلن تشجيعه للفريق العالمي.

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن بحي أشبيلية في شمال شرق مدينة الرياض حاليًا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع ”الملك خالد بن عبدالعزيز“ لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقًا للحرم المكي. فيما يواصل نشر مقالات رأي دورية في صحيفة ”الرياض“.