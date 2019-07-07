نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي محمد أبو سبعان والأرجنتيني فيكيو 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اتفقت مع محمد أبو سبعان، لاعب الفيصلي، على العودة لصفوف ”العميد“ مرة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإن اللاعب الأرجنتيني إيمانويل فيكيو بات قريبًا جدًا من التوقيع لصالح الاتحاد نظير مبلغ 600 ألف يورو سنويًا.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أكدت أن عملية استقطاب اللاعبين المحترفين والأجانب تتم بالتشاور مع المدرب التشيلي لويس سييرا، مشيرة إلى ثقتها الكاملة في اختيارات المدرب.

وأثار خبر مفاوضات الإدارة الاتحادية مع المحترف التشيلي لويس خيمينيز ردود فعل واسعة من قبل الجماهير الاتحادية التي أثارها رغبة إدارة ناديها في ضم لاعب يبلغ من العمر 35 عامًا.

وبينت الإدارة الاتحادية، في بيانها الذي نشرته عبر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عملية استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب تم البدء في الإعداد لها منذ أشهر وكان هناك إجماع على أن يتم ترك المجال أمام المدير الفني لتحديد الاختيارات المطلوبة التي تساعده على تنفيذ طريقته الفنية بالشكل الذي يراه مناسبًا.

وأضاف البيان الاتحادي: ”كافة الأسماء التي تم التعاقد معها أو الاستغناء عنها أو التي يجري حاليًا التفاوض معها تمت مناقشتها مع المدرب بشكل مستفيض، وتبادل وجهات النظر حيالها بحثًا عما يخدم الفريق فنيًا في المقام الأول دون النظر إلى اعتبارات أخرى ومنها الجانب المالي أو شهرة اللاعب“.