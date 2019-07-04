إغلاق باب الترشح لانتخابات نادي النصر السعودي.. و5 متنافسين على منصب الرئيس

أغلقت الجمعية العمومية لنادي النصر السعودي باب فترة الترشح الثالثة لانتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وتم تمديد فترة جديدة إثر طلب الأعضاء الذهبيين للنادي، وانتهت الفترة بتقدم خمسة مرشحين، وهم صالح الأطرم، ونصر النصر، وتركي الدهام، وصفوان السويكت، وإبراهيم العثمان.

وحددت لجنة الانتخابات يوم الإثنين موعدًا للطعون، والأربعاء لفحص وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، والخميس موعد الاقتراع وإعلان الرئيس الجديد.

وكان أعضاء مجلس إدارة نادي النصر السابقون، قد تراجعوا عن الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار سعود السويلم رئيس النادي الذي اعتذر عن الترشح.