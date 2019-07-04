نادي الهلال السعودي يدرس فك الارتباط بـ3 نجوم

يدرس نادي الهلال السعودي، فك الارتباط بثلاثة نجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على أمل التعاقد مع آخرين لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل يدرس رفقة المدرب رزفان لوشيسكو موقف 3 لاعبين.

وسيكون جوناثان سوريانو وعلي الحبسي وأشرف بن شرقي محل تقييم خلال فترة إعداد الفريق.

ويرغب النادي السعودي في التعاقد مع لاعب خط وسط في مركز المحور يحمل جنسية أجنبية لدعم خط وسط الفريق.

كانت تقارير صحفية قد كشفت أن المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الهلال، سيلتحق بمعسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية.

وقال المغربي كريم بلق، وكيل اللاعب في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“: ”بن شرقي الذي انتهت إعارته إلى لانس الفرنسي الشهر الماضي، سيستكمل الإجراءات الرسمية اللازمة في الرياض، قبل دخول المعسكر“.

وأشار وكيل الأعمال إلى أن اختتام منافسات الدوري الفرنسي في أواخر رمضان الماضي أدى إلى تأخر وصول بن شرقي إلى الرياض نظير تمتعه بإجازته الموسمية. وشدد بلق على أن المهاجم المغربي لا يزال لاعبًا هلاليًا، وبقاؤه مع الفريق من عدمه يحدده الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الأزرق الجديد.

وكشفت تقارير صحفية مصرية على أن مسؤولي نادي الزمالك المصري دخلوا في مفاوضات مجددًا مع بن شرقي، والمعار إلى لانس الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتداول جمهور نادي الهلال، فيديو لتدريب الفريق الأول خلال معسكره في النمسا، حيث ظهر الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“، لاعب الفريق، وهو يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه.

وضم الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال الجديد، عموري إلى قائمة الفريق التي غادرت إلى النمسا يوم الثلاثاء الماضي لخوض معسكر إعدادي.

وقالت إدارة الهلال في بيان رسمي إن عمر عبدالرحمن الذي يتعافى من إصابة الرباط الصليبي، سيواصل برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة، وهو الطبيب الذي أجرى العملية لـ“عموري“ وذلك للوقوف على حالته الصحية والبدنية، علمًا أن عقده مع الأزرق ينتهي الشهر المقبل.