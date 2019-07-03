تقارير: مرشحان جديدان يشعلان سباق رئاسة نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن سباق الرئاسة في نادي النصر السعودي سيشتعل كثيرًا في غضون الساعات القليلة المقبلة، إذ سيتقدم اثنان من المرشحين للسباق.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن تركي الدهام سوف يرشح نفسه للرئاسة، فيما يحسم الأعضاء الذهبيون للنصر بقيادة الرئيس السابق سعود آل سويلم، ملف مرشحهم.

وقالت الصحيفة، إن الأعضاء الذهبيين في النادي طرحوا الموضوع على نائب الرئيس السابق عبد العزيز الجليل، وعضو مجلس الإدارة السابق محمد الشتوي.

يذكر أنه حال تقدم مرشحان لسدة المسؤولية في نادي النصر، فسوف يصل العدد إلى 4 لرئاسة النصر، إذ سبق أن تقدم صالح الأطرم ونصر النصر بلمفيهما الانتخابيين.

وأعلن آل سويلم، عدم نيته الترشح لرئاسة نادي النصر، في الانتخابات الجارية حاليًا، مكتفيًا بالسنة التي تولى فيها المنصب، وقاد خلالها الفريق الأول، للتتويج بأغلى نسخة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.