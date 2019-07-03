تقارير: نادي الاتحاد السعودي يطارد عبدالرحمن العبود ويعيد مفاوضاته مع هارون كمارا 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تسعى بقوة للظفر بخدمات نجم الاتفاق، عبدالرحمن العبود.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأربعاء، فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي دخلت بقوة لكسب خدمات العبود، حيث قدمت عرضًا رسميًا لضمه بانتقال كامل، تلبية لرغبة المدرب التشيلي لويس سييرا الذي أوصى بالتعاقد معه بالاسم.

عبدالرحمن العبود ضد الهلال في كأس الملك العام الماضي .. قدم مباراه كبيره جداً .. منتظر اشوف سييرا يفجر لنا موهبته ???? pic.twitter.com/Nc2IQyn3Vv — العمده عبدالإله (@Abdulelah__1927) July 3, 2019

وبحسب تلك التقارير، فإن إدارة الاتحاد وخلال أسبوعين تقدمت لنظيرتها في الاتفاق بثلاثة عروض، حيث فاق العرض الأخير عشرة ملايين ريال لفسخ عقد اللاعب الذي ينتهي في عام 2023، حتى يتسنى لهم ضمه ليكون لاعبًا اتحاديًا بداية من الموسم المقبل.

إلى ذلك، كشفت تقارير أخرى أن إدارة الاتحاد لم تيأس في مفاوضاتها مع نظيرتها في القادسية بشأن اللاعب هارون كمارا، حيث أعادت فتح باب المفاوضات من جديد.