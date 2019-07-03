وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية على المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الهلال السعودي، سيلتحق نهاية الأسبوع الجاري بمعسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية الذي انطلق، أمس الثلاثاء.

وقال المغربي كريم بلق، وكيل اللاعب في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“: ”بن شرقي الذي انتهت إعارته إلى لانس الفرنسي الشهر الماضي، سيستكمل الإجراءات الرسمية اللازمة في الرياض، قبل دخول المعسكر“.

وأشار وكيل الأعمال إلى أن اختتام منافسات الدوري الفرنسي في أواخر رمضان الماضي أدى إلى تأخر وصول بن شرقي إلى الرياض نظير تمتعه بإجازته الموسمية.

وشدد بلق على أن المهاجم المغربي لا يزال لاعبًا هلاليًا، وبقاؤه مع الفريق من عدمه يحدده الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الأزرق الجديد.

وكشفت تقارير صحفية مصرية على أن مسؤولي نادي الزمالك المصري دخلوا في مفاوضات مجددًا مع بن شرقي، والمعار إلى لانس الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من قبل عن سعي الزمالك لإبرام صفقة سوبر في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وتضم قائمة أجانب الزمالك حاليًا الثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، بالإضافة إلى العائد من إعارة للوحدة السعودي الكونغولي كابونغو كاسونغو، وكذلك النيجيري معروف يوسف المعار للشرطة العراقي، وأيضًا الإيفواري رزاق سيسيه الذي كان معارًا للاتحاد السكندري.

وسيتعين على مسؤولي الزمالك المفاضلة بين الأسماء السالف ذكرها من أجل إيجاد أماكن شاغرة في قائمة الأجانب بالفريق لضم بن شرقي، وإن كانت التكهنات قد رجحت كفة التونسي ساسي للرحيل حال تلقيه عرضًا لا يمكن رفضه، أو المغربي أحداد الذي لم يقدم أداء مقنعًا منذ انضمامه في بداية الموسم.

وأعار الهلال لاعبه أشرف بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي، حيث استطاع أن يسجل 3 أهداف، وذلك خلال 11 مباراة لعبها مع الفريق.

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”الرياض“ على أن إدارة نادي الهلال قد رفضت بيع عقد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لتعلن استمراريته مع الفريق الموسم المقبل.

وكان تقارير قد ذكرت أن ناديي شباب الأهلي الإماراتي وغالاطا سراي التركي يتابعان اللاعب، لكن الإدارة الهلالية حسمت ملف اللاعب بالإبقاء عليه.

وبحسب ما نقلته الصحيفة أيضا، فإن إدارة الزعيم أبلغت اللاعب أحمد شراحيلي بعدم حاجة الفريق لاستمراره خلال الفترة المقبلة ليكون ثاني المغادرين أسوار الفريق هذا الموسم بعد اللاعب عبدالملك الخيبري.