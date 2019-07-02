نادي الشباب السعودي يعلن رسميًا ضم كريستيان جوانكا

أعلن نادي الشباب السعودي، رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، عن صفقتين لتدعيم صفوف فريق “الليوث”، بدايةً من الموسم الجديد.

ووقع مسؤولو الشباب مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب خط وسط فريق كولون الأرجنتيني، الذي كان معارًا لفريق الاتفاق في الموسم الماضي.

ونجحت إدارة الشباب في الحصول على توقيع النجم الأرجنتيني لمدة 3 سنوات، ليرتدي قميص “الليوث” حتى عام 2022 المقبل، ليخوض ثاني تجاربه في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإدارة تحركت للتعاقد مع جوانكا بتوصية من خورخي ألميرون المدير الفني الجديد.

جوانكا صاحب الـ26 عامًا، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، قضى الموسم المنقضي معارًا من كولون الأرجنتيني إلى الاتفاق السعودي، ولعب 29 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع ثلاثة أخرى.

كما تعاقدت إدارة نادي الشباب مع مروان الحيدري، حارس فريق الهلال السابق، ليحمي عرين فريق “الليوث” بالموسم الجديد.

وتمكنت إدارة الشباب من التوقيع مع الحيدري على عقدٍ لمدة أربعة أعوام، ليدعم فريق “الليوث” حتى عام 2023 المقبل، وذلك بعد انتهاء علاقته مع نادي الهلال.

على جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تجديد عقد ناصر العمران؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربعة مواسم، لينتهي عقده في صيف عام 2023.

اللاعب الشاب صاحب الـ21 عامًا يلعب في صفوف فريق الليوث تحت 23 عامًا.