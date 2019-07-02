رسميًا.. الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش يتولى تدريب نادي الوحدة السعودي

رسميًا.. الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش يتولى تدريب نادي الوحدة السعودي

المصدر: فريق التحرير

أبرمت إدارة نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقدًا رسميًا مع الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وأشرف سفيتانوفيتش، البالغ 44 عامًا، على تدريب فريق دينامو زغرب، وحقق معه بطولة الدوري بالفوز في 33 مباراة وخسارة 3 مباريات فقط، وحصل على جائزة أفضل مدرب في كورواتيا.

وكان سفيتانوفيتش ضمن الطاقم الفني للمنتخب الكرواتي في كأس العالم، وشغل منصب كبير محللي الأداء.

ويضم الطاقم الفني للمدرب الكرواتي كلًا من: ايفوميليتش ”المساعد الأول“ وعيسى المحياني“المساعد الثاني“، ماركو بيريتوفيتش ”مدرب اللياقة“ ايزيلوفتيش ”مدرب الحراس“.

وكلاعب، كان سفيتانوفيتش يلعب في خانة الدفاع، وسبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع أندية هيلاس فيرونا وفيتشينزا وجنوى ونابولي، كما لعب في صفوف دينامو زغرب، وإينرجيك كوتبوس الألماني قبل اعتزاله عام 2009.

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