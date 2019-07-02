عموري يشارك في التدريبات الجماعية لنادي الهلال السعودي بمعسكر النمسا (فيديو)

تداول جمهور نادي الهلال السعودي، فيديو لتدريب الفريق الأول خلال معسكره في النمسا، حيث ظهر الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“، لاعب الفريق، وهو يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه.

وضم الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال الجديد، عموري إلى قائمة الفريق التي ستغادر إلى النمسا يوم الثلاثاء لخوض معسكر إعدادي، بينما تخلف عمر خربين وأحمد أشرف عن المغادرة لحين انتهاء إجراءات سفرهما.

عموري في التدريبات ????????

pic.twitter.com/VOHpyFxMPp — إدواردو الهلالي (@E_hilali3) July 2, 2019

وقالت إدارة الهلال في بيان رسمي إن عمر عبدالرحمن الذي يتعافى من إصابة الرباط الصليبي، سيواصل برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة، وهو الطبيب الذي أجرى العملية لـ“عموري“ وذلك للوقوف على حالته الصحية والبدنية، علماً أن عقده مع الأزرق ينتهي الشهر المقبل.

وضم لوتشيسكو كلاً من عبدالله المعيوف، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، جوفينكو، محمد الشلهوب، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، غوميز، نواف العابد، سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، محمد جحفلي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي وميلوش ديجينك.

عموري يُشارك في تدريبات الهلال الجماعية

وين الصحفيين اللي قالوا بعده يباله شهرين ، يعني المفروض مايلمس الكرة بهذا الوقت ؟ عموماً مرة أخرى نقولها شكراً جمهور الهلال وأفتخر أني واحد منهم . pic.twitter.com/l65nxjsLuF — صالح الشحي ???????? (@Saleh_R9) July 2, 2019

وطالبت جماهير الهلال السعودي إدارة النادي التي يترأسها، فهد بن نافل، بضرورة تجديد عقد النجم الإماراتي، بعدما تردد أن الإدارة تفكر في الاستغناء عنه.

وكان الهلال نجح في الحصول على خدمات عموري فيصيف 2018 قادما من العين الإماراتي في صفقة انتقال حر، لكن سوء الحظ ضرب اللاعب سريعًا بعد أن تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة الديربي التي جمعت بين ”الزعيم“ والشباب منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت تقارير صحفية محلية قد أشارت إلى عدم وجود نية لدى إدارة الهلال في تجديد عقد عموري خصوصا وأن اللاعب يحتاج إلى فترة تأهيلية أخرى تمتد إلى سبتمبر/أيلول المقبل.