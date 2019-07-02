الاتحاد السعودي لكرة القدم يوزع لجانه.. والإيطالي كولينا مشرفًا على لجنة الحكام

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات في اجتماعه الأول برئاسة ياسر المسحل اليوم الثلاثاء، حيث تم تكليف رابطة دوري المحترفين بجدولة مباريات دوري المحترفين والأولى.

تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث تقرر أن يتولى المسحل رئاسة اللجنة التجارية مؤقتًا، على أن يكون نزيه النصر رئيسًا للمسؤولية الاجتماعية، ونعيم البكر يتولى رئاسة لجنة المسابقات وجدولة كأس الملك ودوري الدرجتين الثانية والثالثة.

المسحل يتحدث عن مستقبل الحكم كولينا في لجنة الحكام وإمكانية عودة الحكم السعودي@Yalmisehal⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/uWFyaTbXam — دوري بلس (@dawriplusksa) July 2, 2019

وكلف صالح الحارثي برئاسة اللجنة الطبية، وتركي السلطان باللجنة الفنية، وعبدالله كبوها رئيسًا للجنة المالية، بينما تم تعيين خالد المقرن مشرفًا عاما على المنتخبات السنية، وبندر الأحمدي رئيسًا للجنة التطوير والمبادرات.

وتقرر أن يتولى خالد الثبيتي رئاسة لجنة العلاقات الدولية وأن تكون أضواء العريفي نائبًا له، في حين يترأس معيض الشهري لجنة الاحتراف، وعبدالعزيز العفالق يترأس اللجنة الإستراتيجية.

بيان صحفي | مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعقد اجتماعه الأول برئاسة الأستاذ ياسر المسحل .

— التفاصيل ⬇️ pic.twitter.com/hMArJdyhAQ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 2, 2019

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد تعيين الإيطالي كولينا مشرفًا على لجنة الحكام بشكل مؤقت، وذلك حتى يتم تعيين أجنبي بديلًا.

يذكر أن الجمعية العمومية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم انتخبت ياسر بن حسن المسحل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2023.