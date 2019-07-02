تقارير: كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السعودي على رادار غالاطا سراي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي غالاطا سراي التركي يتفاوض مع وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي؛ من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح البرنامج التلفزيوني البرازيلي ”globoesporte“، أن الفريق التركي يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعب برازيلي آخر، في ظل وجود ثلاثة محترفين برازيليين، وأن النادي التركي على اتصال مع إدواردو، والمتواجد مع الهلال منذ 4 سنوات.

وذكر البرنامج أن اللاعب البالغ 29 عامًا، يعد من الأهداف الرئيسية لغالاطا سراي، خاصة أن عقد إدواردو ينتهي في يونيو 2020، وسيكون الفريق التركي في وضع جيد للتفاوض مع الهلال من أجل إنهاء الصفقة والحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

يُشار إلى أن إدواردو غادر مع بعثة الهلال إلى النمسا؛ من أجل الاستعداد للموسم الجديد وخوض المعسكر الإعدادي، وخضع أيضًا للفحوص الطبية الاعتيادية قبل بداية كل موسم، علمًا بأنه شارك مع الهلال في 119 مباراة وسجل 60 هدفًا وصنع 17، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2015.