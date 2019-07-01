رئيس النادي الأهلي السعودي يكشف حقيقة رحيل عمر السومة.. ويعد الجماهير بمفاجأة من العيار الثقيل

كشف أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن مصير عدد من لاعبي الفريق الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل في الميركاتو الحالي.

وفاز الصائغ مؤخرًا برئاسة النادي الجداوي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد.

وقال الصائغ في حواره مع صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين: ”لا شك أن البطولة الآسيوية هدف كبير بالنسبة للجماهير الأهلاوية، وسنعمل بكل قوة خلال المرحلة الإعدادية للفريق على تجهيز فريق قوي بعناصر مكتملة، قادر على صناعة الفارق خلال المواجهات المهمة في المرحلة الإقصائية، والتي ستبدأ بمواجهة الهلال في السادس من أغسطس المقبل“.

وبشأن ما تردد عن رحيل بعض اللاعبين، أوضح: ”لن يرحل أي لاعب يحتاجه الفريق، عمر السومة وسوزا من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، والسومة أسطورة تاريخية أهلاوية وسيظل معنا دائمًا، هو نفسه قال أنا للأهلي والأهلي لي“.

وأضاف: ”الثلاثي حسين المقهوي ومعتز هوساوي ومهند عسيري مستمرون كذلك معنا وعقودهم سارية، وملتزمون بقرارات اتحاد الكرة، وهم أبناء مخلصون للراقي“.

وعن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 الموسم المقبل، أوضح: ”أراه قراراً مفيداً جدًا وفيه إتاحة الفرصة مجددًا للاعب السعودي، وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب السعودي بإذن الله، وأعتقد أن وجود سبعة لاعبين أجانب داخل الملعب كاف لإعطاء المنافسات السعودية طابعاً قوياً وجميلاً“.

وكشف الصائغ عن مفاجأة، قائلا: ”من ضمن اهتمامات إدارة الكرة في الفترة الحالية التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز صانع الألعاب حتى يصنع الفارق مع زملائه، وأعتقد أن المشرف العام لديه مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص هذا الموضوع“.

يذكر أن الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لم يتعاقد مع أي لاعب أجنبي حتى الآن، بينما ضم من اللاعبين المحليين كلا من: سلطان مندش ويزيد البكر (الفيصلي)، خالد البركة (الحزم)، محمد خبراني (القادسية).