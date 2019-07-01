نادي التعاون السعودي يعلن رسميًا ضم أحمد عسيري

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا ضم أحمد عسيري، مدافع الاتحاد السابق، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد وقعت مخالصة مع عسيري بعد 8 أعوام مثل فيها النادي الجداوي، بطلب من مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا.

#التعاون يوقع مع "أحمد عسيري" عقداً يمتد لثلاثة مواسم .. pic.twitter.com/ExFAkrj9B9 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 1, 2019

وبدأ عسيري مسيرته الرياضية مع نادي الاتحاد وتدرج في جميع فئاته العمرية قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2011، حيث شق طريقه كلاعب أساسي.

وتوج عسيري صاحب الـ27 عامًا مع أصفر جدة بألقاب كأس الملك، 2013 و2018، وكأس ولي العهد 2017.

وكان التعاون قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، كما توج بلقب كأس خادم الملك للمرة الأولى في تاريخه.