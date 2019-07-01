نادي التعاون السعودي يعلن رسميًا ضم أحمد عسيري

نادي التعاون السعودي يعلن رسميًا ضم أحمد عسيري

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا ضم أحمد عسيري، مدافع الاتحاد السابق، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد وقعت مخالصة مع عسيري بعد 8 أعوام مثل فيها النادي الجداوي، بطلب من مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا.

وبدأ عسيري مسيرته الرياضية مع نادي الاتحاد وتدرج في جميع فئاته العمرية قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2011، حيث شق طريقه كلاعب أساسي.

وتوج عسيري صاحب الـ27 عامًا مع أصفر جدة بألقاب كأس الملك، 2013 و2018، وكأس ولي العهد 2017.

وكان التعاون قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، كما توج بلقب كأس خادم الملك للمرة الأولى في تاريخه.

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