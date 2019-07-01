نصر النصر يتحدث عن سر ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي ويوجه رسالة لسعود السويلم (فيديو)

أعرب رجل الأعمال نصر النصر، المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي، عن أمنيته بعودة سعود آل السويلم، رئيس النادي السابق، لخدمة ”العالمي“ من جديد.

وقال نصر في تصريحاته لقناة ”24 الرياضية“: ”أتمنى عودة سعود آل السويلم، الرئيس السابق، لخدمة ناديه، وعلينا تحمل الضغوط والعبء لأننا سنخلف رجلًا مثله حقق نجاحات؛ ما سبسبب ضغطًا جماهيريًّا لمن يليه“.

وأضاف: ”مصلحة النصر فوق كل اعتبار، واستقرار النادي هو المطلب الحقيقي وهدفنا جميعًا، رجال النصر هم الأعرف والأفهم بشأن ناديهم“.

واشتعل الصراع على رئاسة مجلس إدارة نادي النصر السعودي في اللحظات الأخيرة، رغم رفض أي شخصية الترشح طوال الأيام الماضية.

وتقدم صالح الأطرم بملف ترشحه لرئاسة النادي إلى لجنة الانتخابات، إذ حضر برفقة الأمير جلوي بن سعود عضو شرف النصر السابق.

وضمت قائمة الأطرم عبد العزيز العويسي نائبًا للرئيس، وعضوية كل من إبراهيم الحسينان، ومحمد الخريجي، ومحمد المساعد.

وقبل نصف ساعة من إغلاق باب الترشح حضر نصر النصر وقدم أيضًا أوراق ترشحه لرئاسة النادي الأصفر، بعد أن حضر أمس الأول لتسلم ورقة الترشح. كما ضمت قائمة النصر، سعد علي عبد الله نائباً للرئيس، وعضوية كل من ضيف الله العتيبي، وفايز العنزي، ومنير حجيج، وناصر الجنيدي.

جدير بالذكر، أن لجنة انتخابات الأندية فتحت باب الترشح في نادي النصر ثلاث مرات، وذلك وفق النظام الانتخابي الذي يسمح بمنح أي نادٍ مهلة ثالثة في حال عدم وجود مرشحين في الفترتين الأولى والثانية.

ومن المنتظر أن تشتعل انتخابات رئاسة النصر بين الأطرم ونصر النصر والمقررة يوم ألـ 6 من يوليو المقبل.

يذكر أن سعود آل سويلم رفض الترشح لانتخابات نادي النصر لأربع سنوات مقبلة، مكتفيًا بالعام الذي قاد فيه الفريق لحصد لقب الدوري.