تقارير: نادي الهلال السعودي يستبعد ”عموري“ من معسكر الفريق بالنمسا

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، استبعدت الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ من القائمة النهائية التي ستغادر إلى المعسكر الإعدادي في النمسا، غداً الثلاثاء.

وقدم عموري إلى الهلال مطلع الموسم الرياضي الماضي، في صفقة جماهيرية كبيرة، بعد تنافس شرس بين قطبي العاصمة الهلال والنصر لكسب خدمات اللاعب الإماراتي انتهى به لاعبًا هلاليًا، غير أن إصابة الرباط الصليبي حرمت ”الزعيم“ من خدماته بعد مباريات معدودة قدم بها مردود إيجابيًا كبيرًا للفريق العاصمي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين.

يذكر أن معسكر الفريق الهلالي سينطلق، الأربعاء المقبل، تحت قيادة المدرب الروماني الجديد رازفان لوشيسكو الذي أعلنت إدارة النادي التوقيع معه رسمياً يوم الأحد في العاصمة الفرنسية باريس.

ويستعد الأزرق لخوض غمار منافسات دوري أبطال آسيا، حيث تنتظره مواجهة حاسمة أمام شقيقه النادي الأهلي في ثمن نهائي البطولة القارية مطلع أغسطس المقبل.

وكانت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية قد أثارت جدلًا واسعًا بتأكيدها حاجة ”عموري“ لشهرين من العلاج قبل العودة للملاعب.

ورغم أن اللاعب الإماراتي نال الضوء الأخضر للعودة للتدريبات الجماعية في الأيام الأخيرة من الموسم الماضي، ورغم استدعائه للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 من جانب ناديه، إلا أن الصحيفة أكدت حاجته لشهرين من العلاج.

وخرج يوسف غيث، وكيل أعمال النجم الإماراتي، عبر حسابه على إنستغرام لينفي هذه التقارير، قائلا: ”الخبر غير صحيح بتاتًا. مجرد إشاعات، الله يعين الجمهور على بعض الصحفيين إلا ما لهم ذمة“.

يُذكر أن مستقبل عموري ما زال يُحيطه الغموض، إذ ينتهي عقده مع الهلال هذا العام ولم يُجدد حتى الآن، وقد ارتبط اللاعب بالعودة لفريقه السابق العين الإماراتي.