حقيقة حاجة عموري للعلاج وتراجع نادي الهلال السعودي عن تجديد عقده

نفى يوسف غيث، وكيل أعمال النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“، لاعب وسط نادي الهلال السعودي، ما تردد عن حاجة موكله شهرين آخرين، من العلاج والتأهيل، قبل العودة للملاعب.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“ على حسابها في موقع ”تويتر“: ”بسبب التقارير الطبية ولتأخر جاهزيته إلى شهر سبتمبر المقبل عموري؛ خارج حسابات الهلال للموسم المقبل ولن يتم التجديد معه“.

لكن يوسف غيث نفى هذه التقارير، وقال عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: ”الخبر غير صحيح بتاتًا. مجرد إشاعات، الله يعين الجمهور على بعض الصحفيين الا مالهم ذمة“.

وتعرض عموري، البالغ من العمر 27 عامًا، لقطع في الرباط الصليبي مع نادي الهلال في 20 أكتوبر الماضي، بعد وقت قليل من انضمامه للزعيم قادمًا من العين الإماراتي.

وينتهي عقد عموري مع الهلال في شهر أغسطس/ آب المقبل، وتردد أن إدارة النادي أبلغت اللاعب ووكيل أعماله رغبتها في فتح ملف التجديد، ولكن بعد مشاهدته في معسكر الإعداد للموسم المقبل، والوقوف على حالته الصحية..