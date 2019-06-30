النادي الأهلي السعودي يحسم مصير ديجانيني تفاريس

أكد منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي السعودي، أن ناديه لن يفرّط في أي من نجوم الفريق وعلى رأسهم ديجانيني تفاريس.

وأضاف منصور بن مشعل خلال حديث مع بعض جماهير الأهلي، التي حضرت التدريب الأول للفريق، أن ديجانيني مرتبط بعقد مع الأهلي، مشددًا على ضرورة عدم الانصياع خلف الشائعات التي راجت خلال الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل.

وكان الأهلي قد الأهلي مع ديجانيي في يوليو 2018 بعقد يمتد 4 سنوات.

وسجل ديجانيي 20 هدفًا مع الأهلي موسم 2018/2019، حيث احتل الراقي المركز الخامس.

ورفضت إدارة الأهلي العرض المقدم من نادي ريفر بليت الأرجنتيني، لضم التشيلي باولو دياز، مقابل 3.5 مليون دولار، حيث اشترط النادي السعودي الحصول على 5 ملايين دولار.

وذكرت تقارير صحفية أن دياز، يرغب بمغادرة الدوري السعودي عقب انتهاء كوبا أمريكا.