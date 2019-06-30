من هو رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي الجديد؟

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، تعاقده مع الروماني رازفان لوشيسكو، يوم الأحد، عبر فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على ”تويتر“.

ويضم الطاقم المعاون للمدرب، الإيطاليين دييجو لونجو وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة، ومن اليونان جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية، وجيانيس ثومايديس محلل تقني، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وكان الهلال فقد لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي، لصالح غريمه النصر.

من هو رازفان لوشيسكو؟

-لوشيسكو من مواليد فبراير 1969، أي يبلغ من العمر 50 عامًا، ولد في بوخارست برومانيا، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 1987 مع نادي ستيودينتيسك بوخارست، وهو يجيد اللعب في مركز حارس المرمى.

– ومثل أندية أبرزها كريما الإيطالي وبروغريزيول الروماني وبراشوف ورابيد بوخارست وباكاو الروماني، لكنه اعتزل مع نادي رابيد عام 2003.

– رازفان هو نجل المدرب الروماني المشهور مرتشيا لوسيسكو، مدرب منتخب تركيا حاليًا.

– درب في مسيرته التدريبية 588 مباراة (فاز 309 – تعادل 146- خسر 133) بنسبة فوز 53%.

– بدأ مسيرته التدريبية مع نادي رابيد بوخارست الروماني 2004-2007، وقاده في 118 مباراة، حيث فاز 62 مباراة وتعادل 36 مباراة وخسر 20 مباراة، وبعد ذلك درب براشوف من 2007 حتى 2009 وقاده في 34 مباراة.

– من 2009 لـ2011 قاد منتخب رومانيا في 21 مباراة، حيثُ فاز 8 مباريات وخسر 8 وتعادل 5 مباريات، ثم عاد لتدريب رابيد بوخارست لمدة موسم واحد في 48 مباراة، فقد فاز في 25 مباراة وتعادل 11 وخسر 12.

– من 2012 لـ2014 درب نادي الجيشي القطري في 35 مباراة، حيثُ فاز 15 وتعادل 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

– درب نادي بترولول بلويشت الروماني 2014 في 28 مباراة، فاز في 13 وخسر 6 وتعادل 9، وبعدها ذهب إلى نادي اكسانثي اليوناني ودربه في 109 مباريات، فاز في 38 خسر 34 وتعادل 37.

– ودرب باوك اليوناني من 2017 وقاد الفريق في 94 مباراة، حيثُ فاز في 68 وخسر 14 وتعادل 12.

إنجازاته وألقابه:

– حقق كأس رومانيا مرتين 2006- 2007 ودوري الدرجة الثانية برومانيا مع براشوف عام 2008، بجانب لقب الكأس مع الجيش عام 2013 وكأس اليونان مرتين مع باوك الذي حقق معه أول لقب دوري في 2018.

– كما حصل لوسيسكو على جائزة مدرب السنة في رومانيا لعام 2018.

طريقة لعبه:

– لوسيسكو يلعب بطريقة 4-2-3-1 وهي الطريقة المفضلة له بالتحديد في وقت تدريبه لنادي باوك، وأحيانًا كان يلجأ لطريقة 4-3-3.