سالم الدوسري يتفق مع نادي الهلال السعودي على تجديد عقده لموسمين إضافيين

قالت صحيفة الرياض السعودية إن نادي الهلال اتفق مع لاعبه سالم الدوسري على تجديد عقده لموسمين إضافيين.

وكشفت الصحيفة عن اجتماع بين اللاعب وإدارة ناديه، أمس السبت بمقر النادي، انتهى بالتوصل لاتفاق.

وارتبط اسم الدوسري بالانتقال في صفقة انتقال حر لأندية سعودية وإماراتية.

ويرأس نادي الهلال فهد بن نافل بعد انتخابه لمدة 4 سنوات.

وكشفت تقارير صحفية أن عبدالملك الخيبري، لاعب نادي الهلال السابق، والذي أعلن رحيله عن ”الزعيم“ رسميًّا، مساء السبت، دخل ضمن أجندة تعاقدات الاتحاد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ نقلًا عن مصادرها الخاصة، يوم الأحد، فإن الخيبري تم وضعه على طاولة مفاوضات نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتوصية من المدرب التشيلي لويس سييرا.

وأوضحت الصحيفة أن سييرا قدم قائمة تتضمن أسماء لاعبين محليين في عدد من المراكز وجاء من بينها اللاعب عبدالملك الخيبري. وأشارت إلى أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، في سباق مع الزمن لحسم الصفقات المحلية والأجنبية الجاري ترتيبها بالتنسيق مع سييرا، موضحة أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان صفقات العميد المحلية والأجنية.

وأعلن نادي الهلال السعودي رحيل الخيبري، بعد قضاء 3 سنوات في صفوف الموج الأزرق، إذ لم ترغب الإدارة في استمراره نظرًا لعدم الحاجة لمجهوداته في الفترة المقبلة.

ويبحث الخيبري حاليًّا عن نادٍ للانضمام إليه بعد رحيله عن صفوف الهلال الذي انضم إليه في صيف 2016 قادمًا وقتها من الشباب، إلا أنه لم يلعب الموسم الماضي إلا دقائق معدودة خصوصًا مع تواجد لاعبين آخرين في مركزه مثل: محمد كنو، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي بالموسم في مسابقة الدوري.