تقارير: عبدالملك الخيبري على رادار نادي الاتحاد السعودي بعد رحيله عن الهلال

كشفت تقارير صحفية أن عبدالملك الخيبري، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، والذي أعلن رحيله عن ”الزعيم“ رسميًّا، مساءَ السبت، دخل ضمن أجندة تعاقدات الاتحاد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ نقلًا عن مصادرها الخاصة، يوم الأحد، فإن الخيبري، تم وضعه على طاولة مفاوضات نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتوصية من المدرب التشيلسي لويس سييرا.

وأوضحت الصحيفة، أن سييرا قدم قائمة تتضمن أسماء لاعبين محليين في عدد من المراكز وجاء من بينها اللاعب عبدالملك الخيبري.

???? عبدالملك الخيبري يوجّه رسالة لجماهير #الهلال بعد انتهاء ارتباطه بالنادي.. والإدارة تثمّن جهوده واحترافيته#فيديو_الهلال pic.twitter.com/Oj0jG2fMHP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 29, 2019

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، في سباق مع الزمن لحسم الصفقات المحلية والأجنبية الجاري ترتيبها بالتنسيق مع سييرا، موضحة أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان صفقات العميد المحلية والأجنية.

وأعلن نادي الهلال السعودي رحيل الخيبري، بعد قضاء 3 سنوات في صفوف الموج الأزرق، إذ لم ترغب الإدارة في استمراره نظرًا لعدم الحاجة لمجهوداته في الفترة المقبلة.

ويبحث الخيبري حاليًّا عن نادٍ للانضمام إليه بعد رحيله عن صفوف الهلال الذي انضم إليه في صيف 2016 قادمًا وقتها من الشباب، إلا أنه لم يلعب الموسم الماضي إلا دقائق معدودة خصوصًا مع تواجد لاعبين آخرين في مركزه مثل: محمد كنو، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي بالموسم في مسابقة الدوري.