ياسر المسحل يكشف عن موعد اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي

شدد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، أن الجمعية العمومية للاتحاد ستزكي أو تختار أعضاء اللجان، مشيراً إلى أن التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي سيتم خلال وقت أقصاه نهاية شهر يوليو المقبل.

وقد زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم المسحل اليوم السبت، ليكون رئيسًا لمجلس الإدارة حتى 2023.

وقال المسحل في مداخلة هاتفية مع قناة ”العربية“: سأمنح الجمعية العمومية حقها لتزكية أو ترشيح أعضاء اللجان، وهذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي“.

وأضاف: ”نتمتع بدعم كبير من القيادة، وسنستفيد من التجارب السابقة، كما سنحاول الاستفادة من برامج الاتحادين الدولي والآسيوي التطويرية“.

وحول اختيار الأعضاء، أجاب المسحل: ”اخترت الأعضاء بناء على تجاربهم السابقة، كما أن العناصر الجديدة لديها خلفية إدارية مميزة، وأنا متأكد بأنهم سيقدمون الإضافة، على أن يتم توزيع أغلب مهام الأعضاء في اجتماع الأسبوع المقبل“.

وردًا على سؤال حول موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون، أجاب المسحل: ”المباراة أصبحت منذ عامين تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وسننسق معها لإيجاد موعد مناسب، كون المسابقات الآسيوية ستنطلق في بداية أغسطس“.

وعن التعاقد مع مدرب، قال: ”سيتم التعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية شهر يوليو على أبعد تقدير، وأنا حريص على أن يتابع مباريات الفريق السعودية آسيويًا، وسأستلم الملفات التي بدأت إدارة لؤي السبيعي بمفاوضتها“.