تقارير: روي فيتوريا يحدد قائمة الراحلين عن نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، استقر على قائمة الراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، فإن فيتوريا قام بتسليم قائمة اللاعبين الذين لا يرغب الاستعانة بهم في الموسم المقبل إما بالإعارة أو إجراء مخالصات نهائية معهم، وسيتم إبلاغ اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل أن يبحثوا عن نادٍ آخر غير النصر.

وأعلن نادي النصر، يوم الجمعة، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، وتقرر أن يبدأ في 7 يوليو المقبل.

وسينطلق إعداد بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في العاصمة الرياض، على أن تغادر بعثة الفريق إلى البرتغال في 12 يوليو لخوض المعسكر الصيفي لغاية الأول من أغسطس المقبل، وسيكون المعسكر في مدينتي أوبيدوز وأوفير.

وذكر نادي النصر في بيان صحفي أن الفريق سيخوض 4 تجارب إعدادية خلال معسكره الإعدادي، وذلك باعتماد من المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

يذكر أن النصر سيخوض مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا يومي 5 و 12 أغسطس ضد الوحدة الإماراتي.