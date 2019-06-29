رسميًا.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن انتخاب ياسر المسحل رئيسًا له

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، رسميًا، انتخاب ياسر المسحل رئيسًا له للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2019 و2023.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورتها الرابعة، وأجريت عملية التصويت بحضور مراقبين من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي وكذلك من الجمعية العمومية.

تزكية سعادة الأستاذ ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

— التفاصيل ⬇️ pic.twitter.com/fcjGrYQwA5 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 29, 2019

وأعلن رسميًا عن فوز قائمة المسحل، ليتولى رئاسة الاتحاد وتشمل قائمته خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبد العزيز العفالق وعبدالله كبوها.

وأبدى المسحل سعادته بانتخابه رئيسًا للاتحاد وتقدم بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم به، مؤكدًا تقديره حجم المسؤولية.

وأشاد المسحل بعمل الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلًا: ”هيئة الرياضة تقدم عملًا كبيرًا وقد تكون شهادتي مجروحة في الأمير عبد العزيز الفيصل، وشاهدنا مؤخرًا دعم أندية الأولى والثانية، أعتقد أنه لا عذر لدينا، يجب أن نعمل ونخدم رياضتنا“.

???? | أبرز ما جاء في كلمة سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل ⬇️ pic.twitter.com/AXprKJuesf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 29, 2019

يذكر أن المسحل كان المرشح الوحيد الذي تتطابق جميع الشروط على قائمته الانتخابية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي في وقت سابق من حزيران/يونيو الجاري استبعاد 4 مرشحين آخرين.