سعود آل سويلم يرشح شخصية لقيادة نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن سعود آل سويلم فوجئ بتواجد مرشحين لرئاسة نادي النصر، بعد أن كان السيناريو يسير نحو تكليف شخصية نصراوية لم يسبق لها العمل في الإدارة السابقة لمدة عام، أو تكليف النائب السابق عبدالعزيز الجليل بالرئاسة.

وقالت صحيفة ”اليوم“: إن سعود آل سويلم عقد عدة اجتماعات أمس في مقر إقامته في جدة مع عدة شخصيات نصراوية؛ لبحث عودته من جديد للترشح للرئاسة لـ4 سنوات، بعد أن تأكد من أن موضوع التكليف بات صعبًا في ظل تواجد مرشحين للرئاسة.

وسيقوم آل سويلم بحسب صحيفة اليوم بترشيح شخصية نصراوية لتسلم رئاسة النادي، الأربعاء المقبل؛ تجنبًا لدخول النصر في صراعات إدارية خاصة، وأن ملفات المترشحين الجدد يشوبها الكثير من الغموض لعدم دخولهم في المجال الرياضي مسبقًا، إلى جانب عدم ترحيب أنصار الفريق بتواجدهم في المرحلة المقبلة، وهو ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن كلًا من نصر النصر وصالح الأطرم قد تقدما بملفيهما للترشح للرئاسة، وسط غضب عارم من قبل أنصار الفريق لعدم معرفتهما الكاملة بهما.