لماذا وافق رازفان لوسيسكو على عرض نادي الهلال السعودي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أنها عرضت على المدرب الروماني رازفان لوسيسكو 10 أضعاف راتبه الحالي مع ناديه باوك سالونيكا اليوناني.

وبحسب المصادر، فإن لوسيسكو كان يحصل مع باوك سالونيكا على 400 ألف يورو سنويًا، إلا أن إدارة الهلال عرضت عليه 4 ملايين يورو لقيادة الزعيم، الموسم المقبل.

ويبدو أن المدرب رضخ لإغراءات العرض الهلال.

وتردد أن فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد اتفق مع المدرب الجديد في باريس على أن يبدأ مهمته في فترة الإعداد التي ستقام في النمسا.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الهلال حصل على موافقة المدرب بالفعل

ولاقى تعيين لوسيسكو غضبًا كبيرًا من أنصار الهلال؛ لأن المدرب لا يملك السيرة الضخمة مثل سابقه خورخي خيسوس أو حتى زوران ماميتش.

وفشل الهلال في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، بعدما انتزع منافسه النصر لقب موسم 2018/2019، بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، لكن الهلال صعد إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، ويلاقي مواطنه الأهلي في ثمن النهائي.