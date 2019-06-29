هارون كمارا مهاجم القادسية يرفض عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن هارون كمارا لاعب نادي القادسية رفض عرضًا ضخمًا قُدم له من أحد الأندية الكبيرة الموسم المنصرم، يصل إلى 30 مليون ريال، وذلك بشكل شخصي ودون تدخل من إدارة الفريق.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ التي لم تكشف عن اسم النادي الذي تقدم بالعرض المغري، فإن كمارا لم يوضح سبب الرفض، لكنها ألمحت إلى رغبة اللاعب في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وقالت الصحيفة إن العرض كان ”فرصة ذهبية لا تعوض“، مشددة على أن اللاعب لديه موهبة وإمكانيات عالية تمكنه من الانتقال إلى نادٍ كبير.

الجدير بالذكر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد تسعى بقوة لأجل الظفر باللاعب الذي تألق مع فريقه الموسم المنصرم.

وسجل هارون كمارا 7 أهداف مع القادسية في الدوري السعودي موسم 2018/2019، حيث احتل القادسية المركز الرابع عشر ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.