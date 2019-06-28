تقارير: الروماني رازفان لوسيسكو يقترب من قيادة نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي الهلال من الاتفاق مع المدرب الروماني ”رازفان لوسيسكو“ لقيادة الفريق الأول بالموسم الجديد.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن المدرب مرتبط بعقد مع باوك سالونيكا اليوناني تبقى منه عام واحد، ويتلقّى راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين يورو، وحتى يكسر عقده مع النادي اليوناني يحتاج إلى دفع الشرط الجزائي البالغ مليوني يورو.

ويعد رازفان واحدًا من أهم المدربين الرومانيين، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده العام 2018، ويلقب بصائد الكؤوس، إذ يحوي سجله 4 ألقاب كأس في دول مختلفة، بينما تعد قيادته لباوك اليوناني لتحقيق لقب الدوري اليوناني هذا الموسم أول لقب دوري في تاريخ المدرب.

وسبق للمدرب الروماني أن تولّى تدريب منتخب بلاده من العام 2009م حتى 2011م، وتقدم باستقالته بشكل مفاجئ بعد خلافات مع رئيس اتحاد الكرة.

وكان المدرب هدفًا للعديد من الأندية العربية، إذ فاوضه الأهلي المصري منتصف الموسم الماضي، ومر بتجربة عربية وحيدة مع الجيش القطري لم يكملها بسبب خسارته لثلاث مباريات متتالية.

ويضع الهلاليون أسماء بديلة للروماني رازفان فيما لو تعثر الاتفاق لأي سبب، وفي مقدمتهم: الإيطالي رانيري، والأرجنتيني دياز.