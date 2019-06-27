النادي الأهلي السعودي يحصل على توقيع يزيد البكر لاعب الفيصلي (شاهد)

أعلن النادي الأهلي السعودي حصوله على توقيع يزيد البكر لمدة 4 أعوام قادمًا من نادي الفيصلي.

وكشف النادي الأهلي أن التعاقد مع البكر ”23 عامًا“ جاء لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الغربي.

وبعد انتقاله للأهلي يكون البكر انضم إلى زميله سلطان مندش جناح الفيصلي، والذي وقع للأهلي عقدًا لثلاثة مواسم.

على الجانب الآخر قدمت إدارة نادي الفيصلي موافقتها الشكر للاعب على الفترة السابقة التي قضاها والجهد الذي قدمه مع زملائه في الفريق.