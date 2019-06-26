تقارير: رجل الأعمال نصر بن عبدالله النصر يجهز ملفه لرئاسة نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن رجل الأعمال المستشار نصر بن عبدالله النصر، يعتزم تقديم ملفه الانتخابي لرئاسة نادي النصر السعودي، لأربع سنوات مقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ يوم الأربعاء عبر مصادرها الخاصة، فإن نصر وصل إلى الرياض قادمًا من لندن لتجهيز ملفه الانتخابي والتقدم لترشيح نفسه رئيسًا للعالمي، مدعومًا من رجال أعمال نصراويين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر رجل أعمال معروف ويمتلك خبرة في العمل الإداري بالقطاع الخاص لأكثر من 20 سنة.

ونصر النصر، تقلد العديد من المناصب الإدارية القيادية والاستشارية، ولكنه لم تكن له أي تجربة في المجال الرياضي خلال الفترة الماضية.

وحمل سيرة ذاتية ناجحة في إدارة الأعمال ولكن لم يخض العمل في المجال الرياضي نهائيًا بعيدًا كل البعد عن المناصب الرياضية سواء إدارية أو فنية أو استشارات

والمستشار نصر بن عبد الله النصر، نائب لرئيس مجموعة شركات السيف للتنمية، وتقلد إدارة وعضوية العديد من الشركات المحلية والعالمية، ورئيس مجلس إدارة شركة إبصار للاستشارات الإدارية.

وغادرت اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي، أمس الثلاثاء، مقر النادي دون تقديم أي من المسؤولين أوراق الترشح لرئاسة النادي.

اللجنة فتحت أبوابها للفترة الثالثة الأحد، بعد انتهاء فترتين سابقتين (ثلاثة أيام في كل منهما) دون وجود أي مترشح لخلافة سعود آل سويلم.

وقررت الهيئة العامة للرياضة أن تمنح مسؤولي العالمي فرصة في الفترة الثالثة لمدة خمسة أيام بدلًا من ثلاثة، قبل أن تتدخل لتشكيل مجلس جديد.

ووفقًا للوائح والقوانين، فإن هيئة الرياضة يحق لها تكليف مجلس جديد بحسب رؤيتها لتسيير أمور النادي لفترة كاملة أو لعام واحد.

ويعد النصر هو النادي الوحيد الذي لم يتقدم أحد للترشح بانتخاباته، وفي الوقت نفسه، أعلن رئيسه الحالي آل سويلم عدم رغبته في الترشح لفترة جديدة مكتفيًا بما حققه.