إدارة نادي الهلال السعودي توفر عقود رعاية بقيمة 100 مليون ريال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، قد اقتربت من الحصول على أكثر من 100 مليون ريال سنويًا، كدخل ثابت للنادي من استثماراته مع عدد من الشركاء.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن إدارة الهلال ستعلن خلال اليومين المقبلين عن توقيع عقد مع شركة ”التعاونية“ للتأمين يمتد لـ5 سنوات، بمقابل 20 مليون ريال في السنة الأولى، ويزيد المقابل 3 ملايين مع كل سنة.

كما أبرمت إدارة الهلال؛ بحسب الصحيفة اتفاقًا آخر مع شركة ”s team“ للملابس الرياضية لمدة 5 سنوات، بمقابل 32 مليون ريال سنويًا، مع زيادة 4 ملايين بمرور كل سنة.

كما أوضحت أن الإدارة ستتفق مع شركة ”إعمار“ الإماراتية، لتكون راعيًا رسميًا للنادي لمدة 5 سنوات، مقابل 57 مليون ريال، مع ازدياد المبلغ كذلك 5 ملايين بمرور كل سنة.