حقيقة العروض للبرازيلي لجوليانو فيكتور لاعب نادي النصر السعودي

كشف مصدر خاص قريب للغاية من الأحداث داخل نادي النصر السعودي عن حقيقة العروض البرازيلية التي تلقاها النادي مؤخرًا بشأن شراء عقد اللاعب جوليانو فيكتور.

وكانت تقارير قد راحت بشأن رغبة أندية كروزيرو وكورنثيانز البرازيليين في شراء بطاقة اللاعب الذي تألق في صفوف النصر الموسم الماضي.

المصدر قال إن عقد جوليانو به شرط جزائي تبلغ قيمته نحو 10.5 مليون يورو وأن أي ناد برازيلي لن يقدر على دفع هذا المبلغ.

وقال المصدر إن ما يقال مجرد رغبات أندية لكن لا وجود لأي عروض رسمية وصلت النادي وأن النادي من الأساس لن يفرط في اللاعب في الوقت الحالي.

وكان جوليانو قد خرج في تصريحات لصحف بلاده أبدى فيها رغبته في التواجد في ناد أوروبي كبير وأن حلم اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا سيظل يطارده.