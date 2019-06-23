فهد الهريفي يلمح لتغير موقف سعود آل سويلم من الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي

ألمح فهد الهريفي، نجم نادي النصر السعودي الأسبق، لعودة سعود آل سويلم لرئاسة ”العالمي“ من جديد، بعد أن أعلن في وقت سابق انسحابه من سباق الترشح بشكل نهائي.

وكان آل سويلم، قد أعلن في وقت سابق، عدم نيته الترشح لرئاسة النصر مجددًا، بسبب ظروفه الشخصية، مكتفيًا بالسنة الذي تولى فيها المنصب، وقاد خلالها الفريق الأول، للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ.

وبث الهريفي عبر حسابه في موقع تويتر، مقطعًا مصورًا لآل سويلم يتحدث فيه مع أحد الأشخاص، فيما أرفق نجم النصر السابق المقطع بتعليق قال فيه: ”الوعد الثلاثاء.. اسمعوا وش يقول ما راح يترك ويتغير عليكم.. كفو يا أبوفهد“.

وقال آل سويلم في المقطع نفسه، إنه ظلم في الفترة الماضية، مضيفًا: ”طبيعي الآن أن يُخرج الإنسان ما بداخله، خاصة بعد الضغوطات التي تعرضت لها من أشخاص، للأسف، لهم مناصب في اتحاد كرة القدم، وفي التحكيم، بس الحمد لله على كل حال“.

الوعد الثلاثاء

اسمعو وش يقول

ماراح يترك ويتغير عليكم ..كفو يا ابوفهد ❤️ pic.twitter.com/Dlat0iNYsf — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) June 23, 2019

وأضاف: ”لن أكون رحيمًا مع أحد في المستقبل، سوى الذهبي وجماهير النصر فقط“.

وشدد آل سويلم، على أنه لم يعد كما كان في السابق، فقد تغير قلبه، على حد قوله، لكنه لن يتغير على النصر وجماهيره“.

ويعاني النصر في الوقت الحالي، من فراغ إداري كبير، حيث لم يقدم أي شخص أوراقه، في الانتخابات الجارية حاليًا، على مقعد رئاسة ”العالمي“.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية نادي النصر للمرة الثالثة والأخيرة، تبدأ من اليوم الأحد المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام.