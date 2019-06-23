بيرسبوليس الإيراني يشكو النادي الأهلي السعودي في ”فيفا“ بسبب التعاقد مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش

كشف الموقع الرسمي لنادي بيرسبوليس الإيراني، عن تقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي السعودي في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بسبب التفاوض مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي عيُّن أخيرًا مدربًا لراقي، رغم سريان عقده مع الفريق.

وأوضح الموقع أن الشكوى في الفيفا جاءت بسبب تجاهل النادي الأهلي، واتحاد الكرة والرابطة، الرد عليهم بشأن التفاوض مع المدرب.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة بالأهلي، أكد سلامة موقف النادي بشأن التفاوض مع برانكو.

ويصل برانكو إلى مدينة جدة في غضون 5 أيام، من أجل الإشراف على التدريبات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”.

وتنطلق تدريبات الأهلي استعدادًا للموسم الجديد السبت المقبل، وتستمر نحو أسبوع قبل التوجه إلى النمسا، لبدء المعسكر الخارجي في الخامس من يوليو المقبل.

وبيّن المصدر، أن برانكو سيعقد عددًا من الاجتماعات المتتالية مع إدارة النادي الجديدة، والجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، للوقوف الكامل على خريطة المستقبل، ولا سيما برنامج إعداد الفريق.

ودرب إيفانكوفيتش (65 عامًا) هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012 وكانت محطته الأخيرة مع بيروزي الإيراني منذ 2015.

وسيحل إيفانكوفيتش محل خورخي فوساتي.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الرابع بالدوري السعودي وسيواجه غريمه الأهلي في دورالـ 16 بدوري أبطال آسيا.