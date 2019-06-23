وكيل ”عموري“ يكشف عن مفاجأة في مفاوضات تجديد اللاعب مع نادي الهلال السعودي

كشف نادر المرزوقي، وكيل أعمال اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ”عموري”، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن آخر التطورات الخاصة بعملية التفاوض بينه وبين ”الزعيم“ لتجديد التعاقد مع لاعب ”الزعيم“.

وقال المرزوقي في تصريحات لصحيفة الرياضية“: ”لم نتلق أي مفاوضات لتجديد عقد عموري، هو لديه رغبة في الاستمرار مع الهلال موسمًا آخر، خاصة أن الإصابة في البداية حرمته من إكمال الموسم“.

وأضاف: ”عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد، حيث إن عقده مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بجانب أننا لم نتلق أي عرض من العين لعودته له“.

الإماراتي الدولي كان قد انضم للزعيم السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع العين، وعدم الوصول إلى اتفاق بشأن الجانب المادي في العقد الجديد.

وأصيب صاحب الـ27 عامًا في بداية الدوري السعودي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، أدى إلى غيابه حتى نهاية الموسم، قبل أن يمنحه الطبيب أمس السبت، الضوء الأخضر للعودة للمشاركة.