عبدالفتاح آدم يتفق مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع ناديه للانتقال للعميد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه من المنتظر أن تُحسم الصفقة لصالح الاتحاد في غضون الأيام القليلة القادمة حيث ينتظر الرئيس الجديد للاتحاد أنمار الحائلي اعتماد توقيعه لدى الهيئة العامة للرياضة إضافة إلى البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنًا مع توليه المهمة رسميًا.

وكانت وسائل إعلام برازيلية قد كشفت عن اقتراب الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، محترف فريق سانتوس البرازيلي والمعار لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، من الانتقال لصفوف نادي الاتحاد.

وأشارت تلك التقارير إلى أن النادي السعودي أبلغ مسيّري نادي سانتوس برغبتهم في ضم اللاعب لصفوف الفريق، في الوقت الذي توقع فيه رئيس النادي البرازيلي إرسال نادي الاتحاد عرضه خلال الأيام المقبلة.