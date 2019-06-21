نادي الاتحاد السعودي يفاوض نجم منتخب صربيا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ قد بات على رادار النادي الجداوي للتعاقد معه في الموسم القادم.

وقالت تلك المصادر أن إدارة الرئيس الحالي أنمار الحائلي ستعمل على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين وأجانب على أعلى مستوى.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مرتفع علماً بأن الإدارة الصربية لديها أيضاً عرض من الأهلي للتوقيع مع مهاجم فريقها، اللاعب ريكاردو غوميز.

يذكر أن اللاعب ليس الأجنبي الوحيد الذي تفاوضه إدارة العميد إذ أن رئيس سانتوس البرازيلي (بيريز) قد ذكر في تصريحات لصحف بلاده أنه يتوقع وصول عرض الاتحاد الرسمي في الأيام المقبلة لغلق صفقة اللاعب إيميليانو فيتشو.