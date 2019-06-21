أزمة في نادي الهلال السعودي وإدارة الزعيم تتخلص من أشرف بنشرقي

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي الهلال السعودي تقع في مأزق في الوقت الحالي بسبب مشكلة صعود اللاعبين مواليد 1999م للموسم المقبل في صفوف الفريق الكروي، إذ يبلغ عددهم 17 لاعبًا.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ فإن هناك أسماء كانت قد لمعت مع الفريق وسيكون من الصعب التفريط فيها وأن هؤلاء اللاعبين هم سلطان العودة ونواف الغامدي وعبدالله صايغ وسيف السلمي ووليد الأحمد وبدر البيشي ومحمد زيد وعبدالله الدهيم ومحمد سالم وخالد السبيعي ومحمد مساعد ونواف شراحيلي ومحمد القنيعان وراكان الأسمري وسالم السليم وذعار العتيبي وخالد آل جبيع.

وقالت الصحيفة إن الثلاثي الأحمد والعتيبي وآل جبيع يعتبرون الأبرز من بين اللاعبين الـ 17 الذين سيصعدون للفريق الأول.

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة نادي الهلال، تعمل على فك الارتباط مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المنتهية فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي.

وتبحث الإدارة الزعيم مع وكيل أعمال بنشرقي العروض المقدمة له، وحال عدم توافر عرض مناسب، ستلجأ إلى توقيع اتفاقية إنهاء العقد المتبقي منه عام ونصف العام.