اللجنة العمومية في نادي الاتحاد السعودي تنصّب أنمار الحائلي رئيسًا حتى 2023

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، تزكية المرشح أنمار الحائلي لرئاسة النادي لمدة 4 سنوات، ليخلف بذلك الإدارة المكلفة السابقة بقيادة لؤي ناظر، الذي أبدى عدم قدرته على الاستمرار وقرر دعم المرشح الجديد.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب الرئيس أنمار الحائلي، عضوية مجلس الإدارة المرشحة أحمد كعكي كنائب للرئيس، والأعضاء: فيصل التركي، وإبراهيم بخيت، وعبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، ولؤي غلاييني، وأحمد عمر، وحسن باروم.

ويستعد الحائلي ليصبح الرئيس رقم 50 في تاريخ اتحاد جدة، و الرئيس السابع في تاريخ النادي الذي يعود إلى كرسي الرئاسة للمرة الثانية بعد عبدالعزيز جميل، والأمير طلال بن منصور، وعبدالفتاح ناظر، وعدنان جمجوم، و أحمد مسعود، وجمال أبو عمارة.