نادي الاتفاق السعودي يتعاقد رسميًا مع ماجد النجراني

أعلن نادي الاتفاق السعودي التعاقد مع اللاعب ماجد النجراني، قادمًا من الهلال بعقد يمتد لـ 3 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن النادي تعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأشار النادي إلى أن النجراني أجرى فحوصات طبية في مستشفيات المانع الطبية، الشريك الطبي للاتفاق، تحت إشراف الطبيب محمد البلوي.

⚪️ لاعب #الاتفاق ماجد النجراني أجرى فحصه الطبي في #مستشفيات_المانع_العامة @AlmanaHospitals الشريك الطبي للنادي بإشراف من الدكتور محمد البلوي pic.twitter.com/0WvkihGhS5 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 18, 2019

ويسعى الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020، والمنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الاتفاق أبرم بعض الصفقات في الميركاتو الصيفي أبرزها التعاقد مع التونسي أسامة حدادي والبرازيلي روجيرو كوتينيو.

كانت بدايات النجراني، 26 عامًا، مع القادسية، وانتقل لنادي الهلال في عام 2016، ودافع عن ألوان الهلال لمدة موسمين، وبعدها أُعير لنادي الفيحاء.

ويتمتع النجراني بخبرة طويلة في ملاعب المملكة ما بين القادسية والهلال والفيحاء الذي لعب فيه معارًا إلى أن حصل على مخالصته المالية من الهلال.

وكان الاتفاق أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.