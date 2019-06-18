بعد نشر كارلوس إدواردو صورة معه.. هل اقترب البرازيلي كاريلي من تدريب نادي الهلال السعودي؟

أثار لاعب خط الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف نادي الهلال السعودي، الجدل بين جمهور ”الزعيم“ إثر نشره، يوم الثلاثاء، صورة على حسابه عبر تطبيق ”إنستغرام“ برفقة مواطنه المدرب فابيو كاريلي، مدير الجهاز الفني لفريق كورنثيانز البرازيلي، والذي يعد أحد الأسماء المرشحة لقيادة تدريب الهلال.

وكان كاريلي خاض تجربة لم تدم طويلًا مع فريق الوحدة الموسم الماضي، كما أنه كان من بين الأسماء المطروحة لقيادة فريق الهلال مطلع الموسم الماضي.

وزاد إدواردو الذي يقضي إجازته السنوية في بلاده بصورته مع كاريلي التكهنات بعودة كاريلي إلى الدوري السعودي، ولكن هذه المرة من بوابة فريق الهلال.

وتبادل 3 مدربين قيادة الهلال، الموسم الماضي، حيث بدأ المسابقات تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، قبل أن تتم إقالته بسبب عدم تجديد عقده، ثم الكرواتي زوران ماميتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج، وأخيرًا البرازيلي شاموسكا.

????| إدواردو برفقة المدرب كاريلي عبر (lG)????. pic.twitter.com/4u1VYXXawu — ‏بيت الهلال (@baytAlhilal) June 17, 2019

وكشفت تقارير صحفية، عن تواصل إدارة كورينثيانز البرازيلي، مع مانو مينيزيس، مدرب كروزيرو، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا لفابيو كاريلي.

وأشارت التقارير، إلى أن التواصل مع مينيزيس، جاء بعد علم مسؤولي كورينثيانز، بتوصل كاريلي، لاتفاق نهائي مع الهلال، لقيادته بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وكان كاريلي نفى في تصريحات لصحيفة “Globoesporte” البرازيلية، علمه بما يتردد من أنباء عن مفاوضاته مع نادي الهلال، ولكنه أوضح أنه سيجلس مع وكيله لمعرفة ما إذا كان تلقى عرضًا من إدارة “الزعيم”.

وسبق وأن خاض المدرب البرازيلي صاحب الـ45 عامًا، تجربة التدريب في الدوري السعودي، بعد أن قاد فريق الوحدة في الفترة من مايو 2018 وحتى ديسمبر العام ذاته.