انتخابات رئاسة نادي الهلال.. محاولات لإقناع موسى الموسى بالانسحاب لصالح فهد بن نافل

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن هناك محاولات من قبل بعض أعضاء شرف نادي الهلال السعودي، لإقناع مرشح رئاسة النادي موسى الموسى بالانسحاب من المنافسة على رئاسة النادي لمصلحة المرشح فهد بن نافل، قبل عقد الجمعية العمومية التي ستجري مراسمها اليوم.

وحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية، فإن التحركات تأتي بهدف توحيد الصف الهلالي خلف مرشح واحد يفوز برئاسة الهلال بالتزكية، علمًا بأن ابن نافل يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات والدعم الأقوى من شرفيين ذوي إمكانات مالية عالية قادرين على توفير الدعم المالي للهلال طيلة فترة رئاسته.

ويدلي أعضاء الجمعية العمومية في الهلال مساء اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع في قاعة المسرح في النادي، لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربعة أعوام، إذ حوت القائمة الأولية 35 عضوًا يحق لهم الحضور والتصويت، من بينهم 15 عضوية ذهبية.

ويتنافس على رئاسة الهلال قائمتان الأولى برئاسة فهد بن نافل، والثانية، برئاسة موسى الموسى وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية غدًا لمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات، وفق نموذج الطعون.

وقال نادي الهلال، إن الهيئة العامة للرياضة أرسلت خطابًا بشأن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة النادي.

وأوضح الهلال أن البيان تضمن قائمتين مرشحتين لإدارة النادي، إلى جانب القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، الذي يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، الثلاثاء.

وفيما يأتي القائمتان المرشحتان لإدارة نادي الهلال:

القائمة الأولى:

فهد بن سعد بن نافل العتيبي (رئيسًا).

سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد (عضوًا).

سلطان بن أحمد بن صالح التويجري (عضوًا).

سليمان بن ناصر جبران الهتلان (عضوًا).

فيصل بن عبدالمحسن محمد غشيان (عضوًا).

فهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج (عضوًا).

القائمة الثانية:

موسى بن عبدالعزيز عبدالله الموسى (رئيسًا).

مشاري بن فواز زيد المسعد (عضوًا).

يعقوب بن يوسف محمد المطير (عضوًا).

عبدالله بن عبدالرحمن محمد سعيد (عضوًا).

فيصل بن عبدالرحمن سعد سعيد (عضوًا).

فيصل بن سالم فيصل أبواثنين (عضوًا).

وقالت صحيفة الرياضية نقلًا عن مصادر، إنه من المنتظر إعلان فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال، بعد ضمانه العدد الأكبر من أصوات الناخبين، بنيله أكثر من 17 ألف صوت، في مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال.